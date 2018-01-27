CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kelebek gibi uçar leblebi gibi atar

    Kelebek gibi uçar leblebi gibi atar

    ’ın sambacısı, maçında olduğu gibi dün de 2 golle zaferin mimarı oldu. Son iki maçta 4 gol bulan bunların 3’ünü kafayla atarken asistlerin tamamı ’dan geldi

    'ın süper yıldızları dün geceye yine damga vurdu. Geçen haftaki maçında attığı 2 golle takımı zafere taşıyan Anderson Kasımpaşa karşısında da başroldeydi. Sambacı, 2 kafa golüyle Kartal'a yine 3 puanı getirdi. 'ın son 4 golüne imza atan 23 yaşındaki futbolcu bunların 3'ünü kafa vuruşlarıyla bulurken, en büyük destekçisi de oldu. söz konusu gollerin asistini yapan isimdi. Talisca bu sezon 5. kez Quaresma'nın pasını gole çevirirken, toplam gol sayısını ise 7'ye yükseltti.

    En 'kafa' adam
    Brezilyalı'nın bir başka dikkat çeken istatistiği de 5 kezle ligin en çok kafayla gol atan ismi olması. Beşiktaş ayrıca bu sezon Talisca'nın gole katkı yaptığı 19 maçın 16'sını galip bitirirken, 3 kez de berabere kalıp hiç yenilmedi. Öte yandan Talisca'nın sayıları Quaresma'nın istatistiklerini de yükseltti. Ligdeki 14 maçta 1 asist yapan Portekizli yıldız, son 4 karşılaşmada 4 asistle toplam gol pası sayısını 5'e çıkardı. Ayrıca Q7'nin bir şutu direkten döndü.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kelebek gibi uçar leblebi gibi atar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN