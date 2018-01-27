Kelebek gibi uçar leblebi gibi atar
Kartal’ın sambacısı, Antalyaspor maçında olduğu gibi dün de 2 golle zaferin mimarı oldu. Son iki maçta 4 gol bulan Talisca bunların 3’ünü kafayla atarken asistlerin tamamı Quaresma’dan geldi
KARTAL'ın süper yıldızları dün geceye yine damga vurdu. Geçen haftaki Antalyaspor maçında attığı 2 golle takımı zafere taşıyan Anderson Talisca Kasımpaşa karşısında da başroldeydi. Sambacı, 2 kafa golüyle Kartal'a yine 3 puanı getirdi. Beşiktaş'ın son 4 golüne imza atan 23 yaşındaki futbolcu bunların 3'ünü kafa vuruşlarıyla bulurken, en büyük destekçisi de Quaresma oldu. Portekizli yıldız söz konusu gollerin asistini yapan isimdi. Talisca bu sezon 5. kez Quaresma'nın pasını gole çevirirken, toplam gol sayısını ise 7'ye yükseltti.
En 'kafa' adam
Brezilyalı'nın bir başka dikkat çeken istatistiği de 5 kezle ligin en çok kafayla gol atan ismi olması. Beşiktaş ayrıca bu sezon Talisca'nın gole katkı yaptığı 19 maçın 16'sını galip bitirirken, 3 kez de berabere kalıp hiç yenilmedi. Öte yandan Talisca'nın sayıları Quaresma'nın istatistiklerini de yükseltti. Ligdeki 14 maçta 1 asist yapan Portekizli yıldız, son 4 karşılaşmada 4 asistle toplam gol pası sayısını 5'e çıkardı. Ayrıca Q7'nin bir şutu direkten döndü.
En 'kafa' adam
Brezilyalı'nın bir başka dikkat çeken istatistiği de 5 kezle ligin en çok kafayla gol atan ismi olması. Beşiktaş ayrıca bu sezon Talisca'nın gole katkı yaptığı 19 maçın 16'sını galip bitirirken, 3 kez de berabere kalıp hiç yenilmedi. Öte yandan Talisca'nın sayıları Quaresma'nın istatistiklerini de yükseltti. Ligdeki 14 maçta 1 asist yapan Portekizli yıldız, son 4 karşılaşmada 4 asistle toplam gol pası sayısını 5'e çıkardı. Ayrıca Q7'nin bir şutu direkten döndü.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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