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Haberler Dünya Kupası İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada H Grubu ilk maçında turnuvanın favori ülkelerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar topluluğu İspanya bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeşil Burun Adaları ise büyük bir sürprize imza atarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 18:54
İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada H Grbu ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Boğalar bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeşil Burun Adaları ise büyük bir sürprize imza atarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSPANYA-YEŞİL BURUN ADALARI MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento

İSPANYA-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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