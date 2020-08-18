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18 Ağustos 2020, Salı
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Açılış ’da

Açılış 20 Kasım’da

ile 2. Ligi'nde yeni sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.

ile 2. Ligi'nde yeni sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. TBF'den yapılan açıklamada, TKBL ile TB2L'de yeni sezonun 'da başlayacağı bildirildi. Koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak önlemler ilerleyen süreçte açıklanacak.
  1. 18.8.2020
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