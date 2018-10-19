A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer – Fotomaç – 19 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    A 'na yeni menajer

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer

    A 'nın yeni menajeri oldu.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A 'nın menajerliğine 'ın getirildiği ifade edildi.

    Ay-yıldızlıların yeni menajeri Horasan, 2015 yılında basketbol kariyerini noktaladı. Horasan, 2017 yılında , bu yılda da Yıldız Takımı ve Ümit Kız menajerliği görevlerinde bulundu.

    1. 19.10.2018 18:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN