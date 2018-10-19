A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni menajeri Yasemin Horasan oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajerliğine Yasemin Horasan'ın getirildiği ifade edildi.
Ay-yıldızlıların yeni menajeri Horasan, 2015 yılında basketbol kariyerini noktaladı. Horasan, 2017 yılında Genç Kız Milli Takımı, bu yılda da Yıldız Kız Milli Takımı ve Ümit Kız Milli Takımı menajerliği görevlerinde bulundu.
- 19.10.2018 18:34
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Görüşme odasına
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Yorum
ADAM HAKLI BEYLER, DAĞILIN!! Yani transfer olup birkaç gün sonra müthiş maç çıkarıp sonra adaletsizce forma alamazsan kimse sana bunu açıklayamaz.Form düşer tabiki.
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Ayew iddialı konuştu!
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Yorum
Berlin Karşı takım kadar kosmalisiniz. Artık çok fark kalmadı. Herkes aynı antrenman yapıyor.
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
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Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
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