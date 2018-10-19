Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajerliğine Yasemin Horasan'ın getirildiği ifade edildi.

Ay-yıldızlıların yeni menajeri Horasan, 2015 yılında basketbol kariyerini noktaladı. Horasan, 2017 yılında Genç Kız Milli Takımı, bu yılda da Yıldız Kız Milli Takımı ve Ümit Kız Milli Takımı menajerliği görevlerinde bulundu.