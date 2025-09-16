Kahramanlar döndü

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek gümüş madalya alan A Milli Takımımız Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafileyi alanda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve havalimanı personeli çiçek ve bayraklarla karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ergin Ataman, kaptan Cedi Osman ve Alperen Şengün havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTEDİM

Türk halkına şampiyonluk hediye etmek istediklerini ancak olmadığını belirten Başantrenör Ergin Ataman, "Bizleri bağrına basan Türk milletine teşekkür ediyoruz. Bu gençler Türk bayrağını azim ve hırsla her maçta, en son finalde, en son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazandılar. Ben şahsım adına üzgünüm. Çünkü, Türk milletine bu şampiyonluğu hediye etmek çok istedim. Maalesef bazen hak ettiğiniz sonucu alamıyorsunuz ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.