Haberler Basket Erkek Milli A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor!

Türkiye, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek - Arena Riga'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:13
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

- ŞAMPİYONADA 6'DA 6 YAPAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.

Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.

- HEDEF, 24 YIL SONRA YARI FİNAL

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.

- İki takım arasında Avrupa Şampiyonası'nda 9. randevu

A MİLLİ TAKIM, TURNUVA TARİHİNDE POLONYA İLE 9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK.

EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.

Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.

- POLONYA, SON AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ

2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeler arasında yer alan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı.

Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.

Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.

