Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 maçı canlı izle

Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 maçı canlı izle

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İsveç karşı karşıya geliyor. Turnuvaya 5'te 5 yaparak damga vuran A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç karşısında da kazanan taraf olmak istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde madalya hedefiyle parkeye çıkan 12 Dev Adam, etkili oyununu sürdürmeyi ve çeyrek finale çıkmayı amaçlıyor. Türkiye-İsveç karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 12:15
Türkiye-İsveç MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 maçı canlı izle

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç karşısında parkede. Turnuvada 5'te 5 yaparak grubunu lider bitiren 12 Dev Adam, İsveç'i de mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde madalya yolunda ilerleyen Türkiye, sahada etkili ve organize bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

TÜRKİYE-İSVEÇ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de başladı.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Riga'da oynanan Türkiye-İsveç maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAZANIRSAK RAKİBİMİZ POLONYA-BOSNA HERSEK MAÇI GALİBİ!

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

