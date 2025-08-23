Türkiye - Kardağ basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Kardağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kardağ ile oynanacak hazırlık maçı, 12 Dev Adam'ın form durumun görerek stratejileri belirlemek adına önemli bir karşılaşma olacak. Ergin Ataman'ın yönetimindeki milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Peki Türkiye - Kardağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Kardağ basketbol hazırlık maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE

A Erkek Milli Takımımız, önceki hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 84-81 mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 46-40 önde tamamlandı. A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı. Litvanya'da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.