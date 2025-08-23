CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye - Kardağ basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Kardağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Türkiye - Kardağ basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Kardağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 hazırlıkları kapsamında Kardağ ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Ergin Ataman önderliğinde oynanacak maçta gücünü test edecek olan 12 Dev Adam, rakibi karşısında galibiyet alarak sezon öncesi moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Kardağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:04
Türkiye - Kardağ basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Kardağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kardağ ile oynanacak hazırlık maçı, 12 Dev Adam'ın form durumun görerek stratejileri belirlemek adına önemli bir karşılaşma olacak. Ergin Ataman'ın yönetimindeki milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Peki Türkiye - Kardağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Kardağ basketbol hazırlık maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE

A Erkek Milli Takımımız, önceki hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 84-81 mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 46-40 önde tamamlandı. A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı. Litvanya'da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.

