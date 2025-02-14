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Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nda İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 20:56
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Çalışmalarına, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak milli takımın aday kadrosu şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos)

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