Macaristan - Türkiye | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşıyor.
Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde A Milli Takım, EuroBasket'e tarihinde 26. kez katılım hakkı elde edecek.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.
CANLI SKOR
1. çeyrek sonucu: Macaristan 14-21 Türkiye
2. çeyrek sonucu: Macaristan 31- 40 Türkiye
3. çeyrek sonucu: Macaristan 54-54 Türkiye
4 çeyrek oynanıyor: Macaristan 66-60 Türkiye
SON 14 ŞAMPİYONAYA VİZE ALDIK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı.
Türkiye, Macaristan'ı yenerse üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.
EN İYİ DERECE GÜMÜŞ MADALYA
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.