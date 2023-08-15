Türkiye - Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, üçüncü maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Yarı final müsabakası merakla bekleniyor. Peki, Türkiye - Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - UKRAYNA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlılarımız C Grubu'ndaki üçüncü maçında 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.