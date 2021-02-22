Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grup lideri Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. EuroBasket biletini cumartesi günü alan 12 Dev Adam, grubun son maçında prestij için sahaya çıktı.
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TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 11-10 (1. PERİYOT OYNANIYOR)
MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıktı.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan Türkiye Hırvatistan maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.