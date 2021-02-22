Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI

- maçı CANLI

, 'ndaki son maçında grup lideri ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:02 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:12
Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI

'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grup lideri ile karşı karşıya geliyor. EuroBasket biletini cumartesi günü alan 12 Dev Adam, grubun son maçında prestij için sahaya çıktı.

CANLI SKOR
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 11-10 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI

(EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşan , tarihindeki 999. maçına çıktı.

Tarihindeki ilk maçını ile 24 Haziran 1936'da yapan , 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan , 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'nde oynanan maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma 'den canlı olarak yayınlanıyor.

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