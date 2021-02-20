Türkiye - İsveç | CANLI

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız İsveç ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR:

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39-35 İSVEÇ



1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 18 - 17 İSVEÇ

YENİLGİ VEDA DEMEK

Türkiye, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 12 Dev Adam'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek.

OLASI SENARYOLAR

Milliler, İsveç'i 13 sayı farkla yenerse diğer sonuçlara bakmadan turnuva vizesi alacak.

Ay-Yıldızlılara gruptan çıkmak için üst üste İsveç ve Hırvatistan galibiyetleri de yetecek.

İsveç'i 12 sayı farkla yenersek son maçlardaki skorları bekleyeceğiz.

Ay-Yıldızlılar 8 sayı farkla galip gelir, Hollanda da Hırvatistan'ı yenerse gruptan çıkacağız.

Türkiye, İsveç'i 8 sayı farkla yenip son maçta Hırvatistan'a yenilirse son maçta Hollanda'nın İsveç'i mağlup etmesini bekleyecek.