Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - İsveç | CANLI

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, 5. maçında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:57
Türkiye - İsveç | CANLI

'nda 'mız ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR:

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39-35 İSVEÇ

1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 18 - 17 İSVEÇ

YENİLGİ VEDA DEMEK
, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek.

OLASI SENARYOLAR
Milliler, İsveç'i 13 sayı farkla yenerse diğer sonuçlara bakmadan turnuva vizesi alacak.

Ay-Yıldızlılara gruptan çıkmak için üst üste İsveç ve galibiyetleri de yetecek.

İsveç'i 12 sayı farkla yenersek son maçlardaki skorları bekleyeceğiz.

Ay-Yıldızlılar 8 sayı farkla galip gelir, da Hırvatistan'ı yenerse gruptan çıkacağız.

Türkiye, İsveç'i 8 sayı farkla yenip son maçta Hırvatistan'a yenilirse son maçta Hollanda'nın İsveç'i mağlup etmesini bekleyecek.

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