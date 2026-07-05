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Hedef 6’da 6

Bosna Hersek deplasmanından 82-75'lik galibiyetle dönen ve grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında yarın saat 19.00'da İsviçre'yi konuk edecek. Ay-yıldızlılar, İsviçre karşısında galip gelerek grupları namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Hedef 6’da 6
Bosna Hersek deplasmanından 82-75'lik galibiyetle dönen ve grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında yarın saat 19.00'da İsviçre'yi konuk edecek. Ay-yıldızlılar, İsviçre karşısında galip gelerek grupları namağlup tamamlamayı hedefliyor.
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