Potada dev derbi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ligi ilk 4'te bitirme hedefindeki Karadeniz ekibi, ligin ilk devresinde mağlup ettiği rakibiyle sezonun en zorlu virajlarından birine çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordomavililer, güçlü rakibi karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.