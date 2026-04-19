Kupa Türkiye’ye gelecek

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Euroleague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu, bugün iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı final maçında belli olacak. İspanya'daki Prens Felipe Salonu'nda TSİ 21.00'de kozlarını paylaşarak şampiyonluk kupasını müzelerine götürmeye çalışacak. Şampiyon olması halinde sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez, sarı-kırmızılı takım ise 2. kupa sevincini yaşayacak. Ayrıca ülkemiz, sonuç ne olursa olsun kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını müzesine götürecek.

AVRUPA'DA 3. KEZ TÜRK FİNALİ

FIBA Kadınlar Euroleague'de 3. kez Türk finali heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti. Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa'da şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu. Sarı-lacivertli takım ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile finalde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupayı müzesine getirmişti.

İKİ TAKIMIN 3 KUPASI VAR

Sarı-lacivertli ekip, 6 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 2 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar ise FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip.

10. AVRUPA KUPASI

Fenerbahçe'nin 2'şer Avrupa Ligi ve Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.