Alperen’den iftar menüsü

NBA Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı. Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates" ifadelerini kullandı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
