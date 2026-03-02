CANLI SKOR ANA SAYFA
Rakibimiz Sırbistan

Rakibimiz Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Sırbistan'ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT 1 canlı yayınlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Rakibimiz Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Sırbistan'ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT 1 canlı yayınlayacak.

C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerde Bosna Hersek'i 93- 71, İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, ikinci penceredeki ilk mücadelesinde ise Sırbistan'a 82-78 üstünlük kurdu. Ergin Ataman'ın öğrencileri bugün sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.

Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Milliler, 1061. müsabakasına çıkacak. Türkiye, 90 yıllık süreçte 1060 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 550'sini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Başantrenör Ergin Ataman ile 98. müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlılar, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde oynadığı 97 karşılaşmada 53 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan maçın önemine dikkat çekerek, "Buraya gelecek binlerce taraftarımız, önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz" dedi.

Başantrenör Ergin Ataman, "Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizde kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz" dedi.

"İNANIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Maça herkesi davet ederek, "Zor bir maç olacak. İnşallah yolumuz açık olsun. Katar'da olmak istiyoruz. Çocuklarımıza inanıyoruz" dedi.


