Şampiyon Fener

40. kez düzenlenen Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 91-74 yenerek üst üste 3., toplamda 10. kez kupanın sahibi oldu. Maç, karşılıklı basketlerle tempolu bir şekilde başladı. İlk periyodu siyah-beyazlılar 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de çekişme sürdü ve iki takım da üstünlük için kıyasıya mücadele etti. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-42'lik skorla avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, hücum ve savunmada rakibine üstünlük kurdu ve 4. çeyreğe 70-56 üstün girdi. Son periyotta hata yapmayan Fenerbahçe karşılaşmayı 91-74 kazandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 4 finalde (1 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası) karşılaştı ve dördünü de kazandı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 28 sayı – 10 ribaund, Wade Baldwin 21 sayı – 9 asist, Metecan Birsen 14 sayı – 2 ribaund, Talen Horton-Tucker 11 sayı – 3 ribaund ile maça damga vuran isimler oldu.

KUPA BEYİ SARAS

Fenerbahçe Beko'ya 2025 yılında Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarını kazandıran koç Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN karşısında oynanan Türkiye Kupası finalinde zafer elde ederek 5. kupasını da kazandı ve Türkiye'de çıktığı tüm finalleri kazanma başarısını sürdürdü.

KAPALI GİŞE

40. Erkekler Türkiye Kupası finali "kapalı gişe" oynandı. İki takımın taraftarları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendileri için ayrılan tribünleri tıklım tıklım doldurdu. 10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'DAN DESTEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün akşam siyah-beyazlı futbol takımının Göztepe ile oynadığı futbol karşılaşmasının ilk yarısını Tüpraş Stadı'nda takip etti. Başkan Adalı daha sonra basketboldaki Türkiye Kupası final maçını izlemek için ikinci yarıda Sinan Erdem Spor Salonu'na giderek takımına destek verdi.