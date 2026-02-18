Fenerbahçe yarı finalde

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde, A Spor'dan yayınlanan maçta Erokspor'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı, 83-76 kazanan sarı-lacivertliler, adını yarı finale yazdırdı. İlk periyot, 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta üstünlüğünü kabul ettiren Sarı Kanarya, soyunma odasına 44-39 önde gitti. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, final çeyreğine 63-56 önde girdi. Final periyodunda da kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, maçtan 83-76 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Kanarya yarı finalde, Trabzonspor'u 100-77 mağlup eden Başkent ekibi Türk Telekom'la Cuma finale çıkma mücadelesi verecek.