Haberler Basketbol

Cimbom Kartal’ı devirdi

BSL’de 15’inci haftanın derbi maçında G.Saray MCT Technic, ezeli rakibi Beşiktaş MCT Technic’i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, yeni koçu Gianmarco Pozzecco’nun ilk maçında derbi mücadelesinde rakibini 89-73 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Öte yandan, Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer’in sağ kalça adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Cimbom Kartal’ı devirdi
BSL'de 15'inci haftanın derbi maçında G.Saray MCT Technic, ezeli rakibi Beşiktaş MCT Technic'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, yeni koçu Gianmarco Pozzecco'nun ilk maçında derbi mücadelesinde rakibini 89-73 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Öte yandan, Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in sağ kalça adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi.
