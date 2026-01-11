Cimbom Kartal’ı devirdi

BSL’de 15’inci haftanın derbi maçında G.Saray MCT Technic, ezeli rakibi Beşiktaş MCT Technic’i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, yeni koçu Gianmarco Pozzecco’nun ilk maçında derbi mücadelesinde rakibini 89-73 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Öte yandan, Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer’in sağ kalça adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi.
