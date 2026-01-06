F.Bahçe’nin konuğu Olympiakos

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak. Müsabakayı S Sport canlı yayınlayacak. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.