CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Parola zafer

Parola zafer

Avrupa Ligi’nde son 6 maçını kazanan Fenerbahçe Beko bu akşam Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u konuk edecek. Temsilcimizde tek hedef galibiyet

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parola zafer
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında bu akşam Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Müsabakayı S Sports naklen yayınlayacak. Son 6 maçından zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, Yunan temsilcisini de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, 4'üncü sırada bulunuyor. Diğer maçların programı şöyle: 19.00 Dubai Basketbol-Maccabi Rapyd, 22.05 Hapoel IBI-Kızılyıldız, 22.15 Olympiakos-Valencia Basket, 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid, 23.00 Paris Basketbol-Barcelona.
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
G.Saray'dan yerli operasyonu! 2 transfer birden
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
Daha Eski
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 00:21
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 00:21
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 00:21