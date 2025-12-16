Parola zafer

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında bu akşam Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Müsabakayı S Sports naklen yayınlayacak. Son 6 maçından zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, Yunan temsilcisini de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, 4'üncü sırada bulunuyor. Diğer maçların programı şöyle: 19.00 Dubai Basketbol-Maccabi Rapyd, 22.05 Hapoel IBI-Kızılyıldız, 22.15 Olympiakos-Valencia Basket, 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid, 23.00 Paris Basketbol-Barcelona.