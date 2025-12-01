CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol’un kötü gidişatı sürüyor!

Melikgazi Kayseri Basketbol’un kötü gidişatı sürüyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Emlak Konut’a 84-71 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 8 maç sonunda 10 puanda kaldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Melikgazi Kayseri Basketbol’un kötü gidişatı sürüyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı Emlak Konut'a 84-71 kaybetti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 10 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol; Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, Emlak Konut'a ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri ligin 9. haftasında evinde Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Türkiye'nin en pahalı derbisi!
REKLAM - TOD
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim! İki başkan da çıldırdı...
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! 09:50
Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları 09:46
Türkiye'nin en pahalı derbisi! Türkiye'nin en pahalı derbisi! 09:35
F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde! F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde! 09:28
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! Usta yazardan Beşiktaş yorumu! 08:48
F.Bahçe-G.Saray derbisi canlı yayın bilgileri! F.Bahçe-G.Saray derbisi canlı yayın bilgileri! 08:26
Daha Eski
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46