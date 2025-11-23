Galatasaray MCT Technic evinde galip!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi.
Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.
Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.