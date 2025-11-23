Fenerbahçe Beko’dan zorlu Bursaspor maçında kritik galibiyet!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk periyot 23-21 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini bulan konuk ekip, özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress'ın etkili performanslarıyla devreye 45-41 önde girdi.

Üçüncü periyotta kontrolü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, tempoyu artırarak çekişmeli geçen bölümü 67-64 üstün tamamladı. Son periyodun ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve sahadan 92-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol'un guardı Brandon Childress olurken Fenerbahçe'de Onuralp Bitim ve Baldwin 18'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 10, Tarık Biberovic 13, Zagars 1, Hall 5, Bacot 3, Onuralp Bitim 18, Birch 5, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen 6, Boston Jr 2, Baldwin 18, Emre Ekşioğlu

BURSASPOR BASKETBOL: Parsons 18, Childress 22, Nnoko 4, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, King 10, DeLaurier 2, Yesukan Onar 2, Berk Can Akın 3, Crawford 16

1. PERİYOT: 23-21

DEVRE: 41-45

3. PERİYOT: 67-64

MAÇ SONUCU: 92-84