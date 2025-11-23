CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko'dan zorlu Bursaspor maçında kritik galibiyet!

Fenerbahçe Beko’dan zorlu Bursaspor maçında kritik galibiyet!

Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Bursaspor’u 92-84 mağlup eden Fenerbahçe Beko, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 23:01
Fenerbahçe Beko’dan zorlu Bursaspor maçında kritik galibiyet!

Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk periyot 23-21 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini bulan konuk ekip, özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress'ın etkili performanslarıyla devreye 45-41 önde girdi.

Üçüncü periyotta kontrolü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, tempoyu artırarak çekişmeli geçen bölümü 67-64 üstün tamamladı. Son periyodun ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve sahadan 92-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol'un guardı Brandon Childress olurken Fenerbahçe'de Onuralp Bitim ve Baldwin 18'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 10, Tarık Biberovic 13, Zagars 1, Hall 5, Bacot 3, Onuralp Bitim 18, Birch 5, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen 6, Boston Jr 2, Baldwin 18, Emre Ekşioğlu

BURSASPOR BASKETBOL: Parsons 18, Childress 22, Nnoko 4, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, King 10, DeLaurier 2, Yesukan Onar 2, Berk Can Akın 3, Crawford 16

1. PERİYOT: 23-21

DEVRE: 41-45

3. PERİYOT: 67-64

MAÇ SONUCU: 92-84

Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Rizespor’dan süpürgeli gönderme!
