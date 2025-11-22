Alperen parlıyor

Houston Rockets forması giyen Milli yıldızımız Alperen Şengün, başarı çıtasını her yıl üstüne koyarak geliştirdiği istatistikleriyle daha da yukarı çekiyor. NBA'deki çaylak sezonunu (2021-22) 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla geçiren 23 yaşındaki Alperen, bu sezon geride kalan 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt, 7,4 asist ortalamalarına ulaşarak büyük bir sıçramaya imza attı.
