Meesseman’a büyük onur

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Ulusal Spor Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Belçika Prensesi Astrid tarafından takdim edildi. Meesseman yaptığı açıklamada "Bunların hepsini yaşayacağımı asla hayal etmezdim" dedi.
