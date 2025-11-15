CANLI SKOR ANA SAYFA
Biz Fenerbahçeyiz

Biz Fenerbahçeyiz

F.Bahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Onuralp, “Biz Fenerbahçeyiz. Son şampiyonuz ve Avrupa’nın en büyük spor kulübüyüz. Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum” dedi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Biz Fenerbahçeyiz

Hapoel IBI karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, haftayı 2 galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti. İsrail ekibi karşısında güzel bir galibiyete imza attıklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Biz Fenerbahçeyiz. Son şampiyonuz ve Avrupa'nın en büyük spor kulübüyüz. 1 hafta oynadığımız iki maçta taraftarlarımız Münih'i Ataşehir'e çevirdi. Hocamızdan oyuncularımıza, o kadar iyi, o kadar kaliteli, o kadar önemli bir ekip var ki burada, sezonun şu andaki kısmında bir şeyler yeni yeni oturuyor. Ama bizim kesinlikle değerimiz ve hak ettiğimiz, önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bugün de takıma elimden geldiğince yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

CİRİTCİ'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Euroleague çift maç haftasında iki İsrail takımını Almanya'da mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci taraftarlara teşekkür etti. Ciritci, "Burada evimizde gibi hissettik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

