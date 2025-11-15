CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Shane Larkin'in son durumu...

Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Shane Larkin'in son durumu...

Euroleague'deki Bayern Münih maçında sakatlanan Anadolu Efes'in takım kaptanı Shane Larkin'in son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 20:49 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 20:51
Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Shane Larkin'in son durumu...

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

