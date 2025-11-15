Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 140-116 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı.

3 dakika kala kenara gelen Alperen Şengün 5 olan üçlük isabet rekoruna yaklaştığı maçı 36 dakikada 25 sayı (3/4 serbest atış, 4/6 üçlük, 5/7 ikilik), 3'ü hücum 10 ribaund, 9 asist, 3 top çalma, 3 blok üretti ve hiç top kaybı yapmadı. Triple double için sadece 1 asiste ihtiyacı olan Alperen Şengün kenara alınırken gülse de çok mutlu olmadığı görüldü.

Kevin Durant 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Jabari Smith 22 sayı (4/9 üçlük), 5 ribaund, 3 asist, Amen Thompson 19 sayı, 4 asistle oynadı. Tari Eason ikinci çeyrekte sakatlandı ve dönemnedi.

Portland'da Deni Advija 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 7 top kaybı, Shaedon Sharpe 19 sayı, 8 asist, Toumani Camara 16 sayı, 3 ribaundla öne çıktı.