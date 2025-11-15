CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı

Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Portland Trail Blazers’ı 140-116 mağlup ettiği maça damga vurdu. Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı

Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 140-116 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı.

3 dakika kala kenara gelen Alperen Şengün 5 olan üçlük isabet rekoruna yaklaştığı maçı 36 dakikada 25 sayı (3/4 serbest atış, 4/6 üçlük, 5/7 ikilik), 3'ü hücum 10 ribaund, 9 asist, 3 top çalma, 3 blok üretti ve hiç top kaybı yapmadı. Triple double için sadece 1 asiste ihtiyacı olan Alperen Şengün kenara alınırken gülse de çok mutlu olmadığı görüldü.

Kevin Durant 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Jabari Smith 22 sayı (4/9 üçlük), 5 ribaund, 3 asist, Amen Thompson 19 sayı, 4 asistle oynadı. Tari Eason ikinci çeyrekte sakatlandı ve dönemnedi.

Portland'da Deni Advija 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 7 top kaybı, Shaedon Sharpe 19 sayı, 8 asist, Toumani Camara 16 sayı, 3 ribaundla öne çıktı.

Varsa yoksa Lewandowski!
F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
DİĞER
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İki yıldızın gidişine öncelik...
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
G.Saray'dan Lookman harekatı!
G.Saray Boey için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! 10:46
Slovenya-Kosova maçı ne zaman? Slovenya-Kosova maçı ne zaman? 10:24
"Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." "Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." 10:21
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı 10:16
İsviçre-İsveç maçı ne zaman? İsviçre-İsveç maçı ne zaman? 10:09
Gürcistan-İspanya maçı detayları! Gürcistan-İspanya maçı detayları! 09:43
Daha Eski
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 08:52
Bugünkü maçlar listesi 15 Kasım Cumartesi Bugünkü maçlar listesi 15 Kasım Cumartesi 08:18
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02