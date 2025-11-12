CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN evinde Trento'yu farklı geçti!

Beşiktaş GAİN evinde Trento'yu farklı geçti!

BKT EuroCup 7. hafta maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Trento'yu 97-83 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 22:08
Beşiktaş GAİN evinde Trento'yu farklı geçti!

BKT EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş GAİN, 7'nci hafta karşılaşmasında kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu ağırladığı maçtan 97-83 galip ayrıldı.

Maça özellikle dış atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak başlayan rakibine özellikle Mathews'la yanıt vermeye çalışan Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 24-31 geride kapadı.

İkinci periyotta daha dirençli bir oyun ortaya koymaya çalışan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 25 saniye kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışıyla farkı tek basketi indirse de soyunma odasına 45-40 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı ve baskılı oyunla başlayan Beşiktaş periyot bitimine 6.45 kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışıyla maça 56-56 eşitlik getirdi. Siyah-beyazlılar bu basketten 40 saniye sonra da Lemar'ın üç sayılık basketiyle 59-56'lık skorla maçta ilk kez öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak son periyoda 76-63 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçtan 97-83 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla maçın oyuncusu olan Beşiktaş'tan Lemar oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 24-31

DEVRE: 45-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

