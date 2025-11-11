CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle: Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle: Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 10. haftasında Almanya’nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. EuroLeague severler, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izleyeceklerini merak ediyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:31
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle: Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçını takip etmek için tıklayınız.

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv karşısına çıkacak. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Maccabi Tel Aviv'i Litvanya'da iki kez mağlup eden sarı-lacivertliler, Valencia ve Real Madrid'deki yenilgilerin ardından LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek moral depoladı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Münih'te kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının tarih, saat ve canlı yayın kanalı detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basketbol maçı nasıl izlenir? EuroLeague 10. hafta Fenerbahçe Beko - M.Tel Aviv maçı canlı izle bilgisi!

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 10. hafta heyecanı yarın Almanya'nın Münih şehrinde devam edecek. Fenerbahçe Beko, 11 Kasım Salı günü Maccabi Tel Aviv ile SAP Garden'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol severler, mücadeleyi S Sport kanalından canlı olarak izleyebilecek.

👉 FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

