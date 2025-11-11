Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI izle: Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv karşısına çıkacak. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Maccabi Tel Aviv'i Litvanya'da iki kez mağlup eden sarı-lacivertliler, Valencia ve Real Madrid'deki yenilgilerin ardından LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek moral depoladı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Münih'te kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının tarih, saat ve canlı yayın kanalı detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basketbol maçı nasıl izlenir? EuroLeague 10. hafta Fenerbahçe Beko - M.Tel Aviv maçı canlı izle bilgisi!

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 10. hafta heyecanı yarın Almanya'nın Münih şehrinde devam edecek. Fenerbahçe Beko, 11 Kasım Salı günü Maccabi Tel Aviv ile SAP Garden'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol severler, mücadeleyi S Sport kanalından canlı olarak izleyebilecek.

