Beşiktaş GAİN evinde Anadolu Efes'i yendi! İŞTA MAÇIN ÖZETİ



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-69 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 22:54


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-69 yendi.

Bu sonuçla, 7'de 7 yapan siyah-beyazlılar, liderliğe yükseldi. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye boyalı alandan arka arkaya sayılar bularak başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Beşiktaş GAİN, pota altını etkili savunan konuk ekip karşısında dış atışlara yönelirken üç sayı çizgisinin gerisinden de düşük yüzdeyle oynadı. Lacivert-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takım da düşük isabetle oynadı ve skor üretmekte zorlandı. Üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 17. dakikayı 29-23 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde oyunda tempo yükselirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 35-31 önde girdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğini yanına alarak başlayan Beşiktaş, 5-0'lık seri yakaladı ve 22. dakika biterken maçta ilk kez öne geçti: 36-35. Boyalı alandan üst üste basketler bularak üstünlüğü yeniden eline alan Anadolu Efes, 26. dakikada Dozier'in üç sayılık isabetiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 39-46. Lacivert-beyazlılar, skor avantajını korudu ve final periyoduna 55-49 üstün gitti.

Son çeyrek yüksek tempolu bir oyuna sahne oldu. Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Larkin'in basketlerine Kamagate ve Mathews ile karşılık veren siyah-beyazlı takım, 34. dakika biterken eşitliği yakaladı: 63-63. Beşiktaş, Zizic ve Morgan'ın serbest atışlarının yanı sıra hızlı hücumda Mathews'ün turnikesiyle son 2 dakikaya 71-67 önde girdi. Kalan sürede farkı açan siyah-beyazlı ekip, maçı 78-69 kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes'te PJ Dozier, üçüncü çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa
