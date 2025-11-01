CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Çağdaş Faktoring 87-76 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring 87-76 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:37
Galatasaray Çağdaş Faktoring 87-76 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçı da kazanmayı başardı.

Nesibe Aydın ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4. müsabakada ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Güler, Yiğit Emre Şimşek, Kadir Giray Esen

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 13, Smalls 14, Ayşe Cora Yamaner 5, Elif Bayram 8, Juhasz 13, Williams 2, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 5, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 7, Kuier 17

Nesibe Aydın: Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 3, Yağmur Kübra Önal 13, Green 22, Bone 8, Büşra Akgün 6, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 5, Turner 4, Aysude Torcu

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-39

3. Periyot: 65-59

