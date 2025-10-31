Baskonia-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 8. hafta heyecanı Baskonia-Anadolu Efes mücadelesi ile devam ediyor. Temsilcimiz, İspanya deplasmanında Baskonia'yı mağlup ederek galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Parkedeki nefes kesen düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BASKONIA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baskonia-Anadolu Efes mücadelesi 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da başladı. Buesa Arena'da oynanan müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA 31. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria-Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 31 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Öte yandan, iki takımın EuroLeague'deki 29 mücadelesinde Anadolu Efes, 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile üstünlük sağladı.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Baskonia 22-11 Anadolu Efes

2. Periyot (Oynanıyor): Baskonia 36-23 Anadolu Efes