CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague CANLI izle!

Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague CANLI izle!

EuroLeague’de heyecan devam ediyor! Bu hafta kritik bir karşılaşma için sahne alacak olan Paris Basketbol ile Anadolu Efes, kozlarını paylaşacak. Futbolseverler gibi basketbol tutkunları da “Paris Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?” sorusunu araştırıyor. Peki, Paris Basketbol – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague canlı izle!

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 13:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 13:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague CANLI izle!

EuroLeague heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Paris Basketbol ile Anadolu Efes, bu hafta önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, "Paris Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Paris Basketbol – Anadolu Efes mücadelesi, EuroLeague'in resmi takvimine göre oynanacak. Mücadele, her iki takımın da playoff yolunda kritik öneme sahip. Anadolu Efes, deplasmanda güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkarken, Paris Basketbol ev sahibi avantajını kullanmak için hazır olacak. Peki, Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague canlı izle!

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada 28 Ekim Salı günü TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak.

PARIS BASKETBOL ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, futbol, basketbol, tenis ve daha birçok spor dalında canlı yayın ve maç keyfi sunan dijital bir platformdur. Türkiye'de ve dünyada sporseverler tarafından tercih edilen S Sport Plus'ı izlemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem...
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! 12:49
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 12:37
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! 12:12
Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem... Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem... 12:28
Alperen'li Rockets ilk galibiyetini aldı! Alperen'li Rockets ilk galibiyetini aldı! 12:30
Olaitan özür diledi! Olaitan özür diledi! 12:36
Daha Eski
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! 10:17
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? 10:42
İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! 10:47
Andre Onana'dan flaş sözler! Andre Onana'dan flaş sözler! 11:03
Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! 11:08
Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! 11:14