Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague CANLI izle!

EuroLeague heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Paris Basketbol ile Anadolu Efes, bu hafta önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, "Paris Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Paris Basketbol – Anadolu Efes mücadelesi, EuroLeague'in resmi takvimine göre oynanacak. Mücadele, her iki takımın da playoff yolunda kritik öneme sahip. Anadolu Efes, deplasmanda güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkarken, Paris Basketbol ev sahibi avantajını kullanmak için hazır olacak. Peki, Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague canlı izle!

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada 28 Ekim Salı günü TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak.

PARIS BASKETBOL ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, futbol, basketbol, tenis ve daha birçok spor dalında canlı yayın ve maç keyfi sunan dijital bir platformdur. Türkiye'de ve dünyada sporseverler tarafından tercih edilen S Sport Plus'ı izlemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

