Alperen Şengün'lü Houston Rockets yeni sezonun ilk galibiyetini aldı!

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 mağlup etti. Öte yandan Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Orlando Magic'i 136-124 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. İşte detaylar... | Son dakika NBA haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:30
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 yendi.

Nets karşısında ilk çeyrekte çift hane fark yakalayan Rockets, 30 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Rockets'ta 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Tari Eason en skorer isim olurken, Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaunt, Reed Sheppard 15 sayı, 8 asistle oynadı.

Terance Mann'ın 21 sayı attığı Nets'te Day'Ron Sharpe 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

THUNDER, 4'TE 4 YAPTI

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Dallas Mavericks'i 101-94 yenerek sezona 4'te 4 ile başladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 8 asistle en skorer isim olurken, Chet Holmgren 18 sayı, 11 ribaunt, Isaiah Hartenstein 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Üçüncü yenilgisini yaşayan Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 11 ribaunt, PJ Washington 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.

ADEM BONA 25 DAKİKA PARKEDE KALDI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Orlando Magic'i 136-124 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

25 dakika süre alan Adem Bona'nın 7 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla oynadığı 76ers'ta, Tyrese Maxey 43 sayı, 8 asist, VJ Edgecombe 26 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 25 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te Paolo Banchero'nun 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Desmond Bane 24 sayı, Franz Wagner 22 sayı attı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 136-124

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 95-116

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 128-123

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 137-109

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 121-103

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 90-122

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 94-101

Utah Jazz-Phoenix Suns: 138-134 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 114-127

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 131-118

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 108-122

