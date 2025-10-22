CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftası Türk derbisine sahne olacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftası Türk derbisine sahne olacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta, 22 Ekim'de oynanacak Maccabi Tel Aviv-Real Madrid maçıyla başlayacak. Haftanın kapanışında, 24 Ekim Cuma günü Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftası Türk derbisine sahne olacak!
Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta 22 Ekim'de oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.

Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.

PROGRAM

Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim:

21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

23 Ekim Perşembe:

20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

24 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol

21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

Tedesco'nun istatistiği gündem oldu!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! O transfer...
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun istatistiği gündem oldu! Tedesco'nun istatistiği gündem oldu! 11:14
Athletic Bilbao-Karabağ maçı detayları! Athletic Bilbao-Karabağ maçı detayları! 11:12
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları! UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları! 10:54
Yapay zekadan G.Saray maçı tahmini! Yapay zekadan G.Saray maçı tahmini! 10:46
Mourinho Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde başarısız! Mourinho Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde başarısız! 10:30
Rizespor-Başakşehir maçı detayları! Rizespor-Başakşehir maçı detayları! 10:26
Daha Eski
Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 10:10
F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! 09:54
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:45
G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 09:40
G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... 09:35
Alperen sezona çok iyi başladı! Alperen sezona çok iyi başladı! 09:28