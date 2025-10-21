ratiopharm Ulm: 99 - Beşiktaş GAİN: 101 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: ratiopharm Arena
Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)
ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3
Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9
1. Periyot: 30-29
Devre: 54-54
3. Periyot: 83-71
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası dördüncü hafta maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibini deplasmanda 101-98 mağlup etti.
Başa baş geçen mücadelede siyah-beyazlılar, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı.
Beşiktaş GAİN bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.
İŞTE GALİBİYETİ GETİREN BASKET
ANTHONYY BROOOWWWNN!14 SAYI GERİDEN GELDİK, SON TOPTA MAÇI KAZANDIK! pic.twitter.com/sf03HCQRlc— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 21, 2025