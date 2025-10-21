CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol ratiopharm Ulm: 99 - Beşiktaş GAİN: 101 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ratiopharm Ulm: 99 - Beşiktaş GAİN: 101 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası dördüncü hafta maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibini deplasmanda mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 22:38
ratiopharm Ulm: 99 - Beşiktaş GAİN: 101 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9

1. Periyot: 30-29

Devre: 54-54

3. Periyot: 83-71

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası dördüncü hafta maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibini deplasmanda 101-98 mağlup etti.

Başa baş geçen mücadelede siyah-beyazlılar, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı.

Beşiktaş GAİN bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.

İŞTE GALİBİYETİ GETİREN BASKET

REKLAM
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
F.Bahçe'de Talisca krizi!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
Anasayfa
