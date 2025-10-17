Efes’in rakibi Pana

Anadolu Efes, bugün Panathinaikos'u Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ayrıca meme kanserine farkındalık yaratmak adına hayata geçirilen 'Pembe Top Sahada' projesinin 12. yılında top, maç öncesi Birce Akalay'ın elinde havalanacak.
