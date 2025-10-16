CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Valencia Basket: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Valencia Basket: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 22:48
Valencia Basket: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: Roig

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)

Valencia Basket: Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 24-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 48-53

4. Periyot: 65-65

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ikide iki yaptı. Valencia Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

F.Bahçe 2. yarıda coştu!
