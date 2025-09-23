CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi. İşte yapılan açıklamalar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 12:01
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli organizasyonun basın toplantısı da müsabakanın oynanacağı salonda gerçekleşti. Toplantıya Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan katıldı.

JASIKEVICIUS: "ZOR BİR MAÇ OLACAĞININ FARKINDAYIZ"

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, iki takımı da bu müsabakayı oynayacakları için tebrik ederek sözlerine başladı. Litvanyalı başantrenör, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güç bir rakip olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ALIMPIJEVIC: "FİNALE KALMAK BİZİM İÇİN BİR SAVAŞ"

Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de önemli bir finalde mücadele edeceklerine dikkat çekerek, "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi, Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: "İKİ TAKIM İÇİN DE BU MAÇI OYNAMAK ŞANS"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu da maça dair düşüncelerini, "İki takım için de bu maçı oynamak şans. Rakibimizi de geçtiğimiz seneden biliyoruz. İki takım da kupayı almak istiyor. Hem rakibimiz Beşiktaş'a hem de ligdeki tüm takımlara başarılar diliyorum" cümleleriyle aktardı.

YİĞİT ARSLAN: "GÜZEL BİR FİNAL MÜCADELESİ OLACAK"

Siyah-beyazlıların kaptanı Yiğit Arslan ise bu sezon takım olarak kupa hedefleri olduğunu belirtti. Arslan, "Basketbol milli takımını tebrik ediyorum. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.

