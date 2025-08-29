Türkiye 92-78 Çekya (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Basketbol Takımı'mızın EuroBasket 2025 macerası devam ediyor. 12 Dev Adam turnuvadaki 2. maçında Çekya ile kozlarını paylaştı. Milliler bu mücadeleden 92-78'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 14:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 17:14
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Çekya'yı 92-78'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle parkeye çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, ilk periyotu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, soyunma odasına 45-37'lik skorla üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren 12 Dev Adam, 10 sayı farkla periyotu 72-62 önde tamamladı. Dördüncü ve son periyotta daha rahat bir oyun sergileyen Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda; 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Cedi Osman 21 sayı, Ercan Osmani de 16 sayıyla katkı verdi. Çekya'da ise Martin Peterka'nın 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 3. maçında yarın TSİ 21.15'te Portekiz ile karşılaşacak.

Kerem resmen F.Bahçe'de!
Jose Mourinho yine tazminatla ayrıldı! Çalıştırdığı takımlardan aldığı rakamlar rekor kırdı
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İşte G.Saray'ın Kerem transferinden aldığı pay!
Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde!
