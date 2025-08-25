CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz sezon Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı

Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefliyor. Sarı-lacivertliler Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda ülkelerinin milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı. Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan isimlere hoş geldin karşılaması yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!
Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! 18:45
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 17:51
G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! 16:46
Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! 16:33
F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! 16:10
G.Saraylı Efe Akman’dan transfer haberi! G.Saraylı Efe Akman’dan transfer haberi! 15:30
Daha Eski
Sultanlar durdurulamıyor! Sultanlar durdurulamıyor! 15:23
Milliler Şampiyona için Letonya'da Milliler Şampiyona için Letonya'da 15:21
Trabzonspor hazırlıklara başladı Trabzonspor hazırlıklara başladı 15:15
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a döndüğü için mutlu Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a döndüğü için mutlu 14:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı! 14:57
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 14:31