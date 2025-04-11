Fenerbahçe Opet 71-91 USK Prag (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroLeague Women

Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 91-71 yenilerek finale çıkamadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Opet, 4. dakikayı 13-11 üstün geçti. Takımların rahat sayı bulduğu ilk periyot, 27-25 Çek ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle (29-27) başlayan Fenerbahçe Opet'e, 13-0'lık seriyle karşılık veren ZVVZ USK Prag 16. dakikayı 40-29 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Allemand, Sabally ve Olcay Çakır Turgut'la sayılar bulsa da farkı kapatamadı. ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü periyota iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 25. dakikada farkı 14 sayıya (41-55) çıkardı. Bu çeyrekte Magbegor ve Ayayi pota altında sayı üretmeye devam eden Çekya temsilcisi, periyodun bitimine 2 dakika 40 saniye kala farkı 17 sayıya (47-64) yükselti. ZVVZ USK Prag, üçüncü periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Sabally, Alperi Onar ve McBride'ın sayılarıyla maçın bitimine 8 dakika kala farkı 14'e (56-70) indirdi. Bu dakikadan sonra 10-0'lık seri (56-78) yakalayan ZVVZ USK Prag, baştan sona iyi oynadığı mücadeleyi 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.

Finale çıkma şansını kaybeden son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, Valencia-Çimsa ÇBK Mersin maçının kaybedeniyle 13 Nisan Pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

Fenerbahçe Opet: Williams 20, McBride 11, Allemand 9, Meesseman 4, Sabally 17, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 3, Badiane, Charles 2, Milic

ZVVZ USK Prag: Oblak 13, Vorackova 12, Ayayi 15, Jones 16, Magbegor 16, Andelova 2, Vyoralova 15, Hof 2, Pribylova

1. Periyot: 25-27

Devre: 37-46

3. Periyot: 50-68