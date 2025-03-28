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Devlere zor kura
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu. Kura çekimi Letonya'nın başkenti Riga'da yapıldı. Kuraya 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti. Şampiyona, 27 Ağustos- 14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, G.Kıbrıs ve Polonya'da düzenlenecek.
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