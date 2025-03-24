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Şampiyon ÇBK Mersin
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde ÇBK Mersin, Emlak Konut, Edirne Yeni Spor Salonu'nda 85-64 yenerek şampiyon oldu. ÇBK Mersin ilk çeyrekte 27-13'lük üstünlük buldu. Üstünlüğünü koruyan Akdeniz ekibi devreyi de 50-31 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ÇBK Mersin 74-46 yaptı. Son çeyrekte hata yapmayan Mersin ekibi, 85-64'lük zafere imza attı. Emlak Konut ilk kez final oynarken ÇBK Mersin tarihinde ikinci kez kupayı kazandı.
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