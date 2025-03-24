  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Şampiyon ÇBK Mersin

Şampiyon ÇBK Mersin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde ÇBK Mersin, Emlak Konut, Edirne Yeni Spor Salonu'nda 85-64 yenerek şampiyon oldu. ÇBK Mersin ilk çeyrekte 27-13'lük üstünlük buldu. Üstünlüğünü koruyan Akdeniz ekibi devreyi de 50-31 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ÇBK Mersin 74-46 yaptı. Son çeyrekte hata yapmayan Mersin ekibi, 85-64'lük zafere imza attı. Emlak Konut ilk kez final oynarken ÇBK Mersin tarihinde ikinci kez kupayı kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon ÇBK Mersin
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde ÇBK Mersin, Emlak Konut, Edirne Yeni Spor Salonu'nda 85-64 yenerek şampiyon oldu. ÇBK Mersin ilk çeyrekte 27-13'lük üstünlük buldu. Üstünlüğünü koruyan Akdeniz ekibi devreyi de 50-31 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ÇBK Mersin 74-46 yaptı. Son çeyrekte hata yapmayan Mersin ekibi, 85-64'lük zafere imza attı. Emlak Konut ilk kez final oynarken ÇBK Mersin tarihinde ikinci kez kupayı kazandı.
G.Saray'da rota Pavlovic! Resmi teklif...
F.Bahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine...
DİĞER
Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: CHP'nin Paris "party"sindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
G.Saray'dan İlkay hamlesi!
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 07:40
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:58
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:57
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:28
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:27
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:22
Daha Eski
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:17
Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli 01:04
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik 01:02
İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! 00:52
Montella: Gurur duyuyorum! Montella: Gurur duyuyorum! 00:52
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! 00:52