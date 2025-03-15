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Derbide Beşiktaş G.Saray kapışıyor
Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşılaşacak. Akatlar'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'da başlayacak. beIN Sports Haber müsabakayı canlı yayınlayacak. Günün diğer maçlarında Fenerbahçe Beko- Manisa Basket Divissa'yı saat 20.30'da, Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u saat 15.30'da ağırlayacak.
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