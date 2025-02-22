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Haberler Basketbol ÇBK Mersin Fener'e bileniyor

ÇBK Mersin Fener'e bileniyor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün F.Bahçe'yi ağırlayacak ÇBK Mersin, taraftarının da desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Ligde 14 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Mersin, 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşısında evinde oynayacağı mücadelede taraftarının da desteğiyle galibiyet arayacak. ÇBK Mersin ile F.Bahçe arasındaki karşılaşma bugün saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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ÇBK Mersin Fener'e bileniyor
Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün F.Bahçe'yi ağırlayacak ÇBK Mersin, taraftarının da desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Ligde 14 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Mersin, 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşısında evinde oynayacağı mücadelede taraftarının da desteğiyle galibiyet arayacak. ÇBK Mersin ile F.Bahçe arasındaki karşılaşma bugün saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.
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